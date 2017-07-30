Пенсионерка из Новгородской области в 86 лет получила «золото» ГТО

Пенсионерка из поселка Волот в Новгородской области в возрасте 86 лет получила золотой значок отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщает региональный департамент по физической культуре и спорту.

Александра Евстратова стала самой пожилой обладательницей «золота» ГТО в Новгородской области. В феврале текущего года она выполнила и перевыполнила нормативы по отжиманию, бегу на лыжах, скандинавской ходьбе и другим дисциплинам. При этом в 1948 году, когда Евстратовой было 17 лет, она сумела получить только бронзовый значок ГТО.

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Женщина 54 года проработала в школе Волота учителем истории и директором школы. Имеет медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», юбилейные медали, является ветераном труда.

По информации департамента, в 2017 году к движению ГТО присоединились более 40 тысяч жителей Новгородской области. С января по июнь их наградили почти пятью тысячами значков, из которых 796 оказались золотыми.

Ранее стало известно, что за 2016 год около 21,5 тысячи жителей Подмосковья сдали нормы ГТО.

В октябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении спортивно-оздоровительного комплекса ГТО. Программа содержит 11 уровней сложности для граждан разных возрастов — как для школьников, так и для людей старше 70 лет.