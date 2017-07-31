Джоли ответила на обвинения в издевательствах над камбоджийскими детьми

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли отреагировала на обвинения в том, что во время кастинга для фильма она издевалась над камбоджийскими детьми. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает BBC News.

«Я расстроена тем, что работу над сценой из фильма люди восприняли как случай из реальной жизни», — сказала Джоли, подчеркнув, что создатели картины обеспечивали комфортные условия для детей, занятых в проекте.

«Наша лента призвана привлечь внимание к тому ужасу, с которым детям приходится сталкиваться во время войны. Предположение о том, что мы могли дать детям деньги, а потом отнять их, фальшиво и крайне огорчительно», — добавила актриса.

26 июля издание Vanity Fair опубликовало интервью с Джоли, в котором она, в частности, поведала о своем новом режиссерском проекте — картине «Сначала они убили моего отца», которую она снимает для сервиса Netflix. Фильм основан на реальной истории девочки, пережившей геноцид в Камбодже, организованный красными кхмерами.

В тексте приводится рассказ Джоли о том, как камбоджийским детям, приглашенным для участия в ленте, было предложено украсть некоторую сумму денег. Потом кинематографисты забирали у них деньги и спрашивали, для каких целей они их брали. Исполнительница главной роли Срей Моч дольше других не решалась притронуться к купюрам, а затем объяснила, что деньги ей нужны для похорон дедушки. Автор интервью преподнес эту историю как описание процедуры кастинга для картины.

Отмечается, что публикация вызвала критику подобных методов кастинга в соцсетях и прессе. О поступке Джоли писали как о примере насилия над детьми.

Геноцид в Камбодже во второй половине 1970-х годов был организован руководителями находившей в то время у власти коммунистической партии. Массово арестовывались и казнились лица, заподозренные в оппозиционных настроениях, а также люди вьетнамской и тамской национальности, буддисты и христиане. По разным оценкам, за несколько лет погибли от одного до трех миллионов человек.