В США впервые с 1960 года подняли в воздух пару бомбардировщиков B-29

Два американских стратегических бомбардировщика B-29 впервые с 1950-х годов одновременно поднялись в воздух в рамках AirVenture Airshow, который прошел в штате Висконсин. Видео, снятое из кабины пилота, появилось на странице пользователя Brad Pilgrim в Facebook. Самолеты сопровождал бомбардировщик B-25.

B-29 — американский стратегический бомбардировщик, спроектированный в 1938-1942 годах и строившийся серийно с 1943 по 1946 год. Первый в мире бомбардировщик с герметичным фюзеляжем, способный совершать длительный полет на больших высотах (9-10 тысяч метров). Активно использовался на Тихоокеанском театре военных действий в 1944-1945 годах, в частности, для ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки. После войны был развернут в Европе, став первым элементом американских сил ядерного сдерживания.

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В 1950-1953 годах участвовал в войне в Корее, в ходе которой выявилась высокая уязвимость машин этого типа перед реактивными истребителями типа МиГ-15, после чего самолеты типа B-29 и их усовершенствованный вариант B-50 были в основном переданы в разведывательные подразделения.

Несколько бомбардировщиков B-29, подбитых во время налетов на цели в Японии в 1944-1945 годах, совершили вынужденную посадку на советских аэродромах, где были тщательно изучены советскими специалистами. В 1945-1947 годах B-29 был скопирован и воспроизведен в СССР под индексом Ту-4. Самолеты этого типа составляли основу советской дальней авиации до второй половины 1950-х годов, кроме того, также активно использовались в разведывательной и морской авиации, где вооружались крылатыми ракетами.