«Мосфильм» снимет боевик о ликвидации Шамиля Басаева

Съемки художественной картины, основанной на материалах Федеральной службы безопасности (ФСБ) России об уничтожении террориста Шамиля Басаева, стартуют 1 августа в Северной Осетии. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает ТАСС.

Режиссером-постановщиком фильма выступает Александр Аравин, ранее работавший над телесериалами «Тайга. Курс выживания», «Красная капелла», «Пиранья», «Лекарство против страха». Производством занимается студия «Курьер» киноконцерна «Мосфильм».

Главными героями ленты станут два офицера ФСБ. Их сыграют Игорь Петренко и Алексей Вертков. Роль террориста, прототипом которого послужил Шамиль Басаев, исполнит чеченский актер Аюб Цингиев.

«Нам хотелось избежать того, чтобы в фильме появлялись современные Джеймсы Бонды, которые в основном демонстрируют свои умения. В нашем фильме герои именно патриоты, которые защищают Родину», — сказал Аравин.

Съемки будут вестись в Куртатинском и Дигорском ущельях, во Владикавказе. «Помимо Северной Осетии, фильм будем снимать и в других регионах Северного Кавказа», — уточнил режиссер.

Предполагается, что картина выйдет в прокат в 2018 году. Ее рабочее название — «Уничтожение террориста».

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, занимал различные высокопоставленные посты в правительстве ЧРИ. Участник боевых действий в Абхазии (1992-1993), первой чеченской кампании (1994-1996). Организатор террористического нападения на Буденновск в 1995 году, в ходе которого погибли около 140 человек, участник захвата Грозного в августе 1996 года. Один из организаторов вторжения чеченских боевиков в Дагестане летом 1999 года, положившего начало второй чеченской кампании. Уничтожен 10 июля 2006 года в ходе операции российских спецслужб в Ингушетии.