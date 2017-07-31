Минсельхоз захотел от государства помощи в выращивании грибов

Минсельхоз предлагает включить выращивание грибов в госпрограмму развития сельского хозяйства и распространить на это меры господдержки. Проект соответствующего постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает «Интерфакс».

Документ предполагает внесение изменений в правила распределения субсидий из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

Согласно пояснительной записке, в частности, предлагается расширить понятие тепличного комплекса «в целях наращивания объемов производства свежих культивируемых грибов в РФ и обеспечения импортозамещения».

«Агроинвестор» указывает, что в настоящее время под тепличными комплексами подразумеваются сооружения для выращивания овощей в защищенном грунте. Минсельхоз предлагает дополнить это определение строениями, «предназначенными для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов, в том числе компоста для их выращивания».

Этот комплекс должен быть оснащен необходимым технологическим и агротехническим оборудованием.

По данным ассоциации «Теплицы России», в настоящее время страна расходует в год более 400 миллионов долларов на импорт грибной продукции и компостов для выращивания грибов. Ежегодно 90 процентов (100 тысяч тонн) потребляемых в России культивируемых грибов закупается за рубежом.

В ассоциации сообщили, что в 2016 году уровень самообеспеченности России грибами собственного производства составил 6,4 процента.

«Агроинвестор» уточняет, что в проекте постановления речь идет о госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы.