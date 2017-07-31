Под Калининградом нашли незаконный лагерь для детей-инвалидов

Незарегистрированный лагерь отдыха для детей-инвалидов на Балтийской косе под Калининградом обнаружили сотрудники Росздравнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 31 июля.

Лагерь был обнаружен 24 июля в области в ходе плановой проверки. По данным ведомства, медицинское обслуживание несовершеннолетних не было организовано и не соответствует требованиям безопасности.

На момент приезда специалистов на базу отдыха там находились более 30 детей. При этом лагерь не был заявлен к открытию и не внесен в региональный реестр.

Портал «Клопс.Ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Калининградской области сообщает, что никто из работавших в лагере взрослых не признал, что является воспитателем. По мнению специалистов Роспотребнадзора, условия размещения, питания и медицинского сопровождения группы детей не обеспечивали их безопасность.

К проверке деятельности лагеря подключились региональная прокуратура и управление МЧС, а также министерство социальной политики Калининградской области.

После публикации информации о нелегальном лагере врио заместителя председателя правительства региона Илья Баринов поручил усилить контроль за местами отдыха детей.

«Обращаю пристальное внимание организаций — организаторов отдыха и перевозки детей. Вы должны позаботиться об их безопасности. В случае массового выезда, перемещения детей в обязательном порядке заблаговременно уведомить об этом управление Роспотребнадзора и министерство социальной политики как координирующий орган», — заявил Баринов.