В Белом доме пообещали НАТО предотвратить российскую угрозу

США сделают все возможное для предотвращения российской угрозы НАТО. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс в Таллине на совместной пресс-конференции с лидерами государства Балтии, его слова передает «Интерфакс».

По словам политика, сейчас сильный и единый Североатлантический альянс важнее, чем когда-либо после краха коммунизма. «Имею честь донести сегодня очень простое послание президента США. Президент направил меня сюда сказать, что мы с вами. Мы стоим с народами и государствами Эстонии, Латвии и Литвы, и так будет всегда», — подытожил Пенс.

23 июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд назвал Москву главной угрозой для Вашингтона. К числу стран, представляющих угрозу, он причислил также КНДР, Иран и Китай.