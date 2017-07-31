Пытавшегося примкнуть к ИГ жителя Ставрополья задержали в аэропорту Нальчик

Молодой человек, пытавшийся добраться в Сирию через Нальчик и Стамбул, задержан сотрудниками ФСБ. Об этом в понедельник, 31 июля, в пресс-службе погрануправления ФСБ России по КБР сообщили «Интерфаксу».

Подозреваемого выявили пограничники. По версии следствия, 21-летний житель Ставропольского края попал под влияние религиозных экстремистов в интернете. Из Турции он планировал направиться в Сирию.

Следствие считает, что молодой человек собирался вступить в состав запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). В настоящее время он передан в правоохранительные органы по месту жительства.

14 апреля в Хабаровске к пяти годам лишения свободы приговорили врача районной больницы Абдуали Мамадаминова, собиравшегося уехать в Сирию для лечения боевиков ИГ.