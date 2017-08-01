Приложение «ВКонтакте» заподозрили в шпионаже за пользователями

Мобильное приложение социальной сети «ВКонтакте» заподозрили в сборе данных о пользователях. Об этом во вторник, 1 августа, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование петербургского программиста Владислава Велюги, рассказавшего о своих выводах в публичном Telegram-сообщении.

По его данным, программа, в частности, получает сведения об устройстве и его операционной системе, установленных приложениях, местонахождении гаджета и списке точек доступа Wi-Fi. Эта информация затем передается разработчикам.

Между тем представитель «ВКонтакте» Евгений Красников заявил, что компания никогда не скрывала тот факт, что ведет сбор данных для «рекламы, оптимизации, рекомендаций». Он также добавил, что получаемая информация деперсонализирована и с юридической точки зрения персональной не считается.

В Mail.ru Group (владелец соцсети), со своей стороны, добавили, что сбором данных занимается общедоступный модуль мобильной аналитики myTarget. Он отправляет информацию на сервисы холдинга для обработки и анализа, а после возвращает зашифрованные отчеты «ВКонтакте». В компании также отметили, что сбор сведений ведет практически любое крупное приложение.

В сентябре прошлого года бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден призвал «удалить и не использовать» новый мессенджер от Google Allo. По его словам, приложение записывает каждое отправленное сообщение и предоставляет пользовательские данные по запросу правоохранительных органов.

