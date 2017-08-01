Истребители НАТО нарушили воздушное пространство Финляндии

Два испанских истребителя F-18, вылетев во вторник, 1 августа, с эстонской авиабазы Эмари на перехват российских военных самолетов, нарушили воздушное пространство Финляндии. Как заявил агентству «Интерфакс» исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт, инцидент произошел непреднамеренно.

Ранее сообщалось, что самолеты НАТО на протяжении одной минуты совершали перехват двух российских истребителей МиГ-31 и военно-транспортного Ан-26 над нейтральными водами Балтийского моря.

«Финские самолеты также пытались перехватить МиГ-31 и Ан-26. Передавая перехват финским коллегам, испанские пилоты случайно вошли в воздушное пространство Финляндии», — пояснил Уайт, добавив, что воздушное командование НАТО объяснило этот инцидент финским военным, «чтобы улучшить координацию в будущем».

Финляндия не входит в состав НАТО, в 2014 году Хельсинки заявили о возможном вступлении в военный альянс.

