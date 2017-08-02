Ударивший корреспондента НТВ мужчина предложил «добазариться»

Видео: НТВ

Задержанный за нападение на репортера Александр Орлов раскаялся в содеянном. Видеозапись его объяснений опубликовал в среду, 2 августа, телеканал НТВ.

«Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все», — сказал мужчина перед камерой.

Ранее 2 августа Орлов ударил на улице корреспондента НТВ Никиту Развожаева, когда тот вел прямой эфир с празднования Дня ВДВ в столичном парке Горького. Позже в полиции выяснилось, что задержанный не имеет отношения к воздушно-десантным войскам. Возбуждено уголовное дело о побоях. Союз журналистов России выпустил заявление, в котором высказался о недопустимости применения физической силы в отношении прессы.