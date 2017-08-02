Правительство запретит захоранивать фольгу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень видов отходов, запрещенных к захоронению. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2018 года не позволяется захоранивать лом, ртутные, люминесцентные и светодиодные лампы, а также алюминиевую фольгу.

С 2019-го запрет распространяется на бумажную продукцию, в частности, книги, журналы, брошюры, а также на автомобильные пневматические шины, полиэтиленовую пленку, стеклянную тару.

С 2021 года данные меры коснутся электронных плат, компьютерных системных блоков, клавиатур и мышек, мониторов, принтеров и сканеров. Тут же перечислены банкоматы, мобильные телефоны, рации, модемы, профессиональные диктофоны, барометры, микроволновые печи, пылесосы и калькуляторы.

Всего в списке 182 позиции. Распоряжение подписано Медведевым 25 июля.

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Как передает «Интерфакс», в пресс-службе Минприроды уточнили, что запрет касается промышленной утилизации отходов. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что введение таких мер позволит существенно увеличить переработку отходов тех видов, которые составляют основную долю в общем объеме твердых коммунальных отходов. «Запрет вводится поэтапно, чтобы сформировалось предложение на рынке переработки. Запрет дополнит механизм расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров», — отметил глава Минприроды Сергей Донской.

Министерство добавляет, что из 71 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, образующихся ежегодно, только 7,5 процента используются повторно, остальные захораниваются.