Загадочным инопланетным сигналам нашли объяснение

Причиной загадочных быстрых радиовсплесков может быть попадание в черные дыры аксионных звезд — объектов, образованных темным веществом. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Нишогакуши в Токио. Препринт исследования опубликован в репозитории arxiv.org. Кратко о научной работе рассказывает издание New Scientist.

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По мнению специалистов, на ранних этапах жизни Вселенной, которая в то время была меньше, частицы темного вещества — аксионы — слипались, образуя особый тип объектов. Эти «темные звезды» скапливались вблизи центров галактик, где могли оказаться захваченными сверхмассивными черными дырами. Аксионные звезды затем сталкивались с аккреционными дисками — вращающимися структурами, формирующимися вокруг дыр из падающего вещества.

Аккреционный диск имеет собственное мощное электромагнитное поле. Его наличие приводит к тому, что некоторые аксионы распадаются, излучая фотоны. Пучок последних регистрируется средствами астрофизических наблюдений как быстрые радиовсплески.

Этот механизм позволяет объяснить, почему аномальные радиоимпульсы повторяются через разные промежутки времени. Этот эффект может быть вызван тем, что одна и та же аксионная звезда проходит через аккреционный диск снова и снова, пока магнитное поле не разрушит объект полностью.

Первый быстрый радиоимпульс был обнаружен в 2001 году радиотелескопом в Австралии, данные с которого обработали только к 2007 году. С тех пор подтверждено существование около 20 таких сигналов. Астрономы считают, что их вероятным источником может быть нейтронная звезда. Кроме того, рассматривается гипотеза об их инопланетном происхождении.