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Юрист рассказал о конфликте в российской федерации регби

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Президент Союза регбистов России Вячеслав Копьев
Президент Союза регбистов России Вячеслав Копьев

Суд оставил в силе решение о переизбрании Вячеслава Копьева на пост президента Федерации регби России (ФРР). Об этом сообщил корреспонденту «Ленты.ру» юрист Юрист Юрий Зайцев.

«Мосгорсуд в среду рассматривал апелляционную жалобу ФРР и Мамуки Лосаберидзе на решение Пресненского суда города Москвы, которым итоги отчетно-выборной конференции ФРР от 19 декабря 2016 года были признаны незаконными. По результатам рассмотрения наших жалоб суд принял решение оставить в силе решение суда», — сказал Зайцев.

По его словам, это означает, что все решения конференции от 19 декабря прошлого года теперь аннулируются: «По всей видимости, теперь ФРР придется собирать новую конференцию. Наша позиция заключается в том, что эти нарушения не повлияли на ее итоги. Соответственно, конференция не может быть аннулирована, — заявил юрист.

Как отмечает Зайцев, причина признания итогов конференции ничтожными — нарушения, допущенные при ее созыве предыдущим президентом ФРР Копьевым и исполкомом федерации. «При подготовке той конференции Лосаберидзе неоднократно писал письма и предостерегал федерацию, но его никто не послушал. В итоге нарушения предыдущей администрации повлияли на итоги конференции», — добавил он.

Отчетно-выборная конференция федерации состоялась 19 декабря 2016 года в Москве. Выборы президента российской федерации регби выиграл Мамука Лосаберидзе, обойдя в голосовании действующего на тот момент главу организации Вячеслава Копьева, однако затем вице-президент федерации Владимир Павлов сообщил, что выборы были являются нелегитимными, так как не был набран необходимый кворум для утверждения результатов.

25 января Пресненский районный суд города Москвы приостановил действия решений отчетно-выборной конференции Федерации регби России, а также запретил Министерству юстиции и Федеральной налоговой службе регистрировать изменения в составе исполнительных органов федерации.

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