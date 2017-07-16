Сборная России по регби-7 вышла в финал чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби-7 вышла в финал на этапе Гран-при в английском Эксетере. Об этом сообщает ТАСС.

В полуфинале они обыграли португальцев со счетом 17:12 и вышли в финал, где встретятся с командой Уэльса. Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в Кубке мира 2018 года.

Ранее сборная России одержала победу на этапе Гран-при в польском Лодзе, заняла второе место во Франции (Клермон-Ферран) и стала третьей на этапе в Москве.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года — в формате серии Гран-при. Сборная России трижды становилась чемпионом Европы (2007, 2009, 2016).