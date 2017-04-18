В обществе «Спартак» появился киберспортивный клуб

Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» объявило об открытии одноименного киберспортивного клуба. Об этом сообщает «Советский спорт».

Коллектив будет представлен командами в дисциплинах CS:GO, Dota 2 и League of Legends. В среду, 19 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится пресс-конференция, в ходе которой представят игроков.

«Мы рады объявить о том, что в дружную спартаковскую семью вливается новый вид спорта. Уверены, что киберспортсмены будут достойно защищать красно-белые цвета, чтить историю и победные традиции "Спартака"», — заявила председатель общества Анна Алешина.

C 28 сентября прошлого года «Спартак» представлен в киберспорте в дисциплине FIFA17, где под эгидой футбольного клуба выступает Сергей Kefir Никифоров.

Общество основано 19 апреля 1935 года. В его состав входят хоккейные, футбольные, волейбольные, баскетбольные клубы, а также команды по мини-футболу, флорболу, боксу, регби и пляжному футболу.