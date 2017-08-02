«Татнефть» решила через суд добиться исполнения решения арбитража Гааги

Арбитражный суд города Москвы 1 августа зарегистрировал кассационную жалобу компании «Татнефть» о приведении в исполнение решения международного суда, который постановил взыскать с Минюста Украины 144 миллиона долларов в счет компенсации потери доли в «Укртатнафте». Соответствующая, сообщает ТАСС, размещена в картотеке арбитражных дел.

В конце июня текущего года Московский арбитражный суд отказался принять к рассмотрению иск «Татнефти». Юристы компании заявили о намерении обжаловать это решение в течение 30 дней с момента получения документа в письменном виде. «Основания, почему наше заявление было отклонено, нам непонятно», — подчеркнул представитель «Татнефти».

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В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и присудил «Татнефти» компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты. Киев пытался оспорить вердикт в апелляционной инстанции, но безрезультатно.

«Татнефть» подала иск в международный коммерческий арбитраж весной 2008 года. Российская компания требовала взыскать с Украины убытки, понесенные в результате перехода контроля над АО «Укртатнафта» к группе «Приват» в 2007 году.

«Укртатнафта» была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ.

Ранее 18,296 процента акций компании принадлежало структурам, близким к «Татнефти», правительство Татарстана владело 28,7788 процента акций, еще 8,6 процента акций принадлежало непосредственно «Татнефти». Однако в результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе «Приват». В «Татнефти» случившееся назвали рейдерским захватом.

