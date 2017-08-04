В Ленобласти раскрыли похищавшую нефтепродукты банду во главе с полицейским

В Ленинградской области пресечена деятельность преступного сообщества по хищению нефтепродуктов с завода «Кинеф», руководителем которого был начальник отдела МВД по Киришскому району. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В составе банды были не менее 16 человек, в том числе действующие и бывшие сотрудники полиции, а также сотрудники из охраны предприятия. Продукция завода похищалась по разным преступным схемам. Например, подозреваемые использовали автомобили-двойники, схожие с транспортом «Кинефа», которые были оборудованы скрытыми емкостями для перевозки похищенных нефтепродуктов. Также участники банды повреждали магистральные нефтепроводы и откачивали продукцию оттуда.

Роль сотрудников полиции сводилась к тому, что они покрывали деятельность преступного сообщества и предупреждали сообщников о планируемых оперативно-разыскных мероприятиях.

Возбуждено уголовное дело статьям 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере»).

4 августа лица, совершавшие хищение нефтепродуктов, задержаны с поличным. В настоящее время следователями на территории города Кириши Ленинградской области проводятся обыски и задержания остальных участников преступного сообщества.

