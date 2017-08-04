В Египте неизвестные расстреляли полицейский патруль

В окрестностях египетского города Луксор неизвестные открыли огонь по полицейскому патрулю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные МВД страны.

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Как следует из заявления, стражи порядка остановили машину для проверки. В этот момент находившиеся в автомобиле злоумышленники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате погиб один полицейский, трое получили ранения. Кроме того, жертвой атаки стал мирный житель.

Стражам порядка удалось задержать одного из нападавших, остальные скрылись.

17 февраля сообщалось, что из-за взрыва фугаса на севере Синайского полуострова погибли пять египетских солдат. Взрывное устройство было закопано на обочине дороги. Оно сдетонировало, когда мимо проезжал армейский БТР.