В Госдуме призвали сократить число фейковых партий

Парламентская оппозиция — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» обратились к внутриполитическому блоку Кремля с предложением провести партийную реформу и сократить число фейковых партий. Об этом в пятницу, 4 августа, пишут «Известия».

Свои инициативы лидеры трех думских фракций озвучили на заседании рабочей группы по вопросам изменения избирательного законодательства при администрации президента (АП), отмечает газета.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сократить число партий необходимо из-за появления большого количества спойлеров на выборах разных уровней. По его словам, эта тема уже поднималась на встрече президента Владимира Путина с лидерами парламентских партий по итогам выборов в Госдуму седьмого созыва.

Эсеры также передали свои предложения в АП. «Если у партии в течение двух лет не смог достичь победы хотя бы один муниципальный кандидат, ее следует ликвидировать», — сказал в беседе с «Известиями» председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

ЛДПР, в свою очередь, предлагает АП установить минимальное количество депутатов в местных и региональных органах законодательной власти, а также ввести минимальный для партии порог в 100 тысяч членов.

Сейчас в России зарегистрированы более 70 партий. При этом в выборах участвуют только 14.