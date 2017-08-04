Допустившего смерть девочки врача осудили в Муроме

Муромский городской суд осудил врача «скорой помощи», допустившего смерть девочки из-за непрофессиональных действий. Об этом в пятницу, 4 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Педиатр признана виновной по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Ей назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на один год.

Суд установил, что в декабре 2015 года муромские врачи получили информацию о сложном случае с маленькой девочкой, которая задыхалась. Экстренный вызов был передан педиатру.

«Узнав об отсутствии бензина в специализированной машине, она не потребовала замены автомобиля, а распорядилась проехать на заправку, в результате время прибытия к маленькому пациенту было превышено на 39 минут. (...) Педиатр прибыла в село Молотицы без кислородной станции и неполным набором инструментария», — говорится в сообщении.

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Врач диагностировала у девочки стенозирующий ларингит, однако выбрала неправильную тактику действий и недооценила тяжесть состояния здоровья ребенка.

«Врач-педиатр не провела обязательные клинические исследования, не использовала кислородотерапию и не приняла решение о проведении операции (интубации трахеи), показанной в подобных экстренных случаях. В результате неправомерных действий врача при попытке транспортировки девочка скончалась в автомашине скорой медицинской помощи», — отмечают в прокуратуре.

О возбуждении уголовного дела против муромского врача-педиатра в управлении Следственного комитета России (СКР) по Владимирской области сообщили 17 января. Как отмечалось в сообщении, по результатам ведомственной проверки троих сотрудников скорой помощи привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, были приняты меры к доукомплектованию служебного автотранспорта современным медицинским оборудованием.

