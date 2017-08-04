Сын Виктора Цоя выпустил сингл с дебютного альбома

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя выпустил сингл с дебютного альбома. Видео на «Шепот» Александра Цоя, который выступает под псевдонимом Ронин, опубликован на YouTube.

Трек войдет в пластинку «Опора», релиз которой запланирован на 3 сентября. Треклист будет насчитывать пять композиций.

Как рассказал Ронин «Коммерсанту», музыка к «Шепоту» была написана больше 10 лет назад.

«В демонстрационных версиях некоторых песен вокал немного напоминал отцовский. Если я расслабляюсь, не слежу за собой, то в нижнем регистре получается похоже. Мне нужно было искать свою манеру», — отметил он.