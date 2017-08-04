Турчинов анонсировал блокировку российских телеканалов в Донбассе

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что намерен блокировать вещание российских телеканалов в Донбассе. Об этом он сказал в ходе визита в регион, передает портал 06239.com.ua.
«В Покровске (город на подконтрольной Киеву части Донецкой области, — прим. «Ленты.ру») создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские. Сейчас мы проверили ее работу — работает очень качественно», — сказал Турчинов.
Он добавил, что через несколько месяцев «глушилки» будут установлены вдоль всей линии разграничения.
10 июля заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука пожаловался на то, что украинские военнослужащие, находящиеся в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, перестают быть патриотами страны из-за просмотра передач российского телевидения. «Когда там, на передке, смотришь все это раша-ТВ [российское телевидение], то через некоторое время даже эти наши ребята, которые свои жизни отдают, начинают чувствовать какое-то умопомрачение», — сказал чиновник.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года, когда новые украинские власти решили силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к противостоянию. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии России. В Кремле опровергают данные заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.