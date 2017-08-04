Турчинов анонсировал блокировку российских телеканалов в Донбассе

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что намерен блокировать вещание российских телеканалов в Донбассе. Об этом он сказал в ходе визита в регион, передает портал 06239.com.ua.

«В Покровске (город на подконтрольной Киеву части Донецкой области, — прим. «Ленты.ру») создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские. Сейчас мы проверили ее работу — работает очень качественно», — сказал Турчинов.

Он добавил, что через несколько месяцев «глушилки» будут установлены вдоль всей линии разграничения.

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10 июля заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука пожаловался на то, что украинские военнослужащие, находящиеся в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, перестают быть патриотами страны из-за просмотра передач российского телевидения. «Когда там, на передке, смотришь все это раша-ТВ [российское телевидение], то через некоторое время даже эти наши ребята, которые свои жизни отдают, начинают чувствовать какое-то умопомрачение», — сказал чиновник.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года, когда новые украинские власти решили силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к противостоянию. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии России. В Кремле опровергают данные заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.