Морские рачки погрызли купающегося австралийского подростка

В австралийском городе Мельбурн купающегося подростка покусали хищные рачки. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает ABC News.

16-летний Сэм Кэнизей (Sam Kanizay) провел в океане около получаса. Из-за холодной воды он не почувствовал, что его ноги облепили и грызут миниатюрные членистоногие. На берегу подросток заметил кровь на лодыжках, но не придал этому значения.

Дома он почувствовал боль, при этом кровотечение не останавливалось. По словам матери, из ранок на его ногах натекла лужа крови. Родители отвезли сына в больницу, где ему оказали первую помощь. Сейчас здоровью подростка ничего не угрожает. Медики считают, что ранки вскоре затянутся и не оставят шрамов.

Специалистам не удалось установить, какие именно существа облепили ноги подростка. Биолог Джефф Вейр, к которому обратился журналист ABC News, предположил, что виновником происшествия были рачки-амфиподы. «Должно быть, парень долго там сидел и не осознавал, что его кусают», — прокомментировал ученый.

В июле сообщалось, что на школьницу из ЮАР, занимавшуюся серфингом в районе южноафриканского города Ист-Лондон, напала большая белая акула.