Украинские пограничники в Азовском море досмотрели российское судно

Украинская береговая охрана остановила и досмотрела в Азовском море российское судно. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечается в пресс-релизе, «в выходные [5-6 августа] пограничники Мариупольского отряда морской охраны в Азовском море в 10 милях от берега обнаружили движение неизвестного судна». «На запросы оно не отвечало, из-за это в готовности сразу привели катерную группу. В результате дальнейшей проверки данное судно идентифицировали как рыболовецкий сейнер под флагом РФ. Его капитан сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова», — говорится в сообщении.

Высадившаяся на борт досмотровая группа не обнаружила нарушений.

В апреле российские пограничники у берегов Крыма задержали судно под флагом Мальты. Буксир «Аран» нарушил государственную границу в Азовском море. На его борту находился экипаж, состоящий из граждан Хорватии, Словении, Черногории. Судно было доставлено на якорную стоянку в порт Керчь.