Бельгийские СМИ сообщили о гибели организатора терактов в Брюселе

Один из организаторов терактов в Брюсселе в марте 2016 года Тарек Джадаун, вероятно, был казнен иракскими военными. Об этом сообщает телеканал RTL-TVI.

Джадаун был захвачен в плен иракскими солдатами в ходе недавних боев за Мосул. О смерти боевика стало известно из дешифрованной переписки между членами различных группировок, которая оказалась в распоряжении телеканала. Официальных подтверждений гибели Джадауна не поступало.

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Об освобождении Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) 9 июля объявил премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади. Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.

22 марта 2016 года взрывы прогремели в брюссельском аэропорту Завентем и на станции метро «Маальбек», расположенной неподалеку от Европейского квартала. Жертвами нападения стали более 30 человек, около 250 получили ранения.