Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией

Сбербанк в 2018 году станет одной из самых конкурентных цифровых компаний мира. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, два с половиной года назад в крупнейшем российском банке началось создание IT-системы, которая позволит работать в различных сферах и выводить на рынок новые продукты в течение недель. Сейчас только два банка в мире активно занимаются этим — Сбербанк и испанский банк BBVA, отметил Греф.

Материалы по теме Разделен и сломлен Греф предсказал трансформацию экономики и разрушение традиционных банков

До конца 2018 года Сбербанк сформирует новую банковскую платформу. Затем, в течение еще двух-трех лет, произойдет замена всех приложений к ней, пояснил глава Сбербанка. «Если будет все удачно и в 2018 году мы закончим создание платформы, думаю, что мы будем одной из самых конкурентных компаний на мировом рынке цифровых компаний», — сказал Греф.

В мае он заявил о планах кредитной организации сократить штат на 13,8 процента 2025 году.

Осенью 2016 года Греф рассказал о том, что через три-пять лет традиционная банковская система будет полностью трансформирована из-за гигантских изменений в финансовой отрасли. «На этом переломе можно оказаться наверху, а можно оказаться сметенным этой волной», — отметил он.