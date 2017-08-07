Жительницу Ульяновска обвинили в убийстве трехлетнего сына из-за громкого плача

Жительницу Ульяновска обвинили в том, что она задушила своего трехлетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Труп ребенка был обнаружен днем 3 августа в квартире одного из домов по улице Хрустальной. Позднее следствие установило, что его задушила мать. Свои действия 30-летняя женщина объяснила тем, что мальчик сильно плакал.

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Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По факту произошедшего ведутся следственные действия. Обвиняемая заключена под стражу.

В конце июня в Севастополе 30-летняя женщина придушила своего двухлетнего сына брючным ремнем и выкинувшей его из окна второго этажа.

Мальчика нашла соседка. Она сняла с его шеи ремень и вызвала скорую. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а его мать поместили в одну из психиатрических больниц города. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, заведомо находившегося в беспомощном состоянии.