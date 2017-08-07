Россия
 

Жительницу Ульяновска обвинили в убийстве трехлетнего сына из-за громкого плача

Перейти в «Мою Ленту»

Жительницу Ульяновска обвинили в том, что она задушила своего трехлетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Труп ребенка был обнаружен днем 3 августа в квартире одного из домов по улице Хрустальной. Позднее следствие установило, что его задушила мать. Свои действия 30-летняя женщина объяснила тем, что мальчик сильно плакал.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По факту произошедшего ведутся следственные действия. Обвиняемая заключена под стражу.

В конце июня в Севастополе 30-летняя женщина придушила своего двухлетнего сына брючным ремнем и выкинувшей его из окна второго этажа.
Мальчика нашла соседка. Она сняла с его шеи ремень и вызвала скорую. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а его мать поместили в одну из психиатрических больниц города. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, заведомо находившегося в беспомощном состоянии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пьяная жительница алтайского наукограда зарезала пятилетнюю дочь
Жительница Севастополя выкинула своего двухлетнего сына со второго этажа
В Подмосковье мать вместе с приемными детьми убила родного сына
Последние новости
Правительство решило превратить россиян в сторонников ЗОЖ
СМИ рассказали об окончательном решении Малахова уволиться с Первого канала
Синоптики рассказали о шансах москвичей увидеть «кровавую» Луну  
Курс биткоина побил очередной рекорд
Украина потратит на стену на границе с Россией 500 миллионов гривен за год
Немецкие стилисты порекомендовали одежду для рыбалки в стиле Путина
Опровергнута главная причина происхождения человека
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня
Николай Киреев

«Благословите, батюшка, ибо я сутенер»

Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками
11:20Сегодня

Воробьев призвал подчиненных лично контролировать ремонт медучреждений

16:34 6 августа

Пожарный погиб при тушении сауны под Тамбовом

10:52Сегодня

Упавший фонарь пробил голову первокласснику в Санкт-Петербурге

00:10Сегодня

Острый как токпокки  

Особенности национальной корейской кухни в Москве
10:53Сегодня

БТР столкнулся с легковым автомобилем в Кемерово

06:44 5 августа

Спасатели определили вероятное местонахождение горняков в затопленной шахте

10:32Сегодня

Правительство решило превратить россиян в сторонников ЗОЖ

Россия00:05 7 июля

«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»

Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
10:06Сегодня

Подмосковный фестиваль «Вар-варенье» посетили свыше трех тысяч человек

05:57Сегодня

В Башкирии при пожаре погибли пять детей и четверо взрослых

14:50 4 августа

Спасатели заявили об отсутствии связи с 17 горняками подтопленной якутской шахты

Россия
Николай Киреев«Благословите, батюшка, ибо я сутенер»
Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками
Острый как токпокки
Особенности национальной корейской кухни в Москве
Жительницу Ульяновска обвинили в убийстве трехлетнего сына из-за громкого плача
Воробьев призвал подчиненных лично контролировать ремонт медучреждений
«Мужчина создал перевернутый мир абсурда»
Какие партии борются за укрощение женской любовью и царя
Упавший фонарь пробил голову первокласснику в Санкт-Петербурге
БТР столкнулся с легковым автомобилем в Кемерово
Все материалы
Мир
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 26 человек
Россия призвала к максимальной сдержанности на Корейском полуострове
Тиллерсон заявил о желании США работать с Россией
КНДР отвергла предложения Южной Кореи о переговорах
Все материалы
Бывший СССР
Сели на мель
Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста
Украина потратит на стену на границе с Россией 500 миллионов гривен за год
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Ветеран АТО рассказал о штрафах за русский язык для своих подчиненных
Глава польского МИД посоветовал Киеву отказаться от Шухевича
Глава Минэнерго Украины допустил техническую неготовность к транзиту газа
Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Сбербанк нарастил прибыль на 36 процентов с начала года
Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты автолюбителей
Польша назвала условия импорта сжиженного газа из США
Сбой в работе банкоматов затронул не более 1,5 процентов клиентов «Открытия»
Банк России предсказал нулевую инфляцию в августе
Убытки Италии от российского продэмбарго оценили в 12 миллиардов евро
Все материалы
Бизнес
Здоровье не купишь
С начала года цены на многие лекарства растут в три раза быстрее инфляции
Сырная феерия
Репортаж с подмосковного фермерского фестиваля
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
В «ОПОРЕ России» рассказали об уникальности функционала Бизнес-навигатора МСП
«Алроса» пересмотрит план производства из-за аварии на руднике «Мир»
Рогозин заявил об отмене льгот для иностранных авиапроизводителей с 2019 года
Бертран Бонвин«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»
О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
Не на тех напали
Как преступники нарываются на неприятности, выбирая не ту жертву
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
Задержан второй подозреваемый в убийстве борца Власко на Байкале
Тайфун остановил выход боевых кораблей России и Китая на «Кубок моря — 2017»
Подвыпивший безработный обстрелял военнослужащих в Петербурге
Неизвестные с ножами и пистолетом напали на ресторан в Зеленограде
Все материалы
Наука и техника
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Раскрыты особенности лунного затмения 7 августа
Опровергнута главная причина происхождения человека
Названа самая большая опасность для человека
В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм
Все материалы
Спорт
«Потекло-о-о-о-о!!!»
В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе
Обошел на скорости
Последнюю стометровку в карьере Болт проиграл любителю амфетаминов и допинга
Спокойной ночи, мистер
Как «Зенит» на Крестовском нанес самое крупное поражение Массимо Каррере
Бывший футболист «Зенита» в цветах «Спартака» подвергся нападкам фанатов
Выступавший за сборную России пловец Вятчанин стал гражданином США
Болельщики «Спартака» проводили Кержакова шуткой про воробьев
Каррера объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Зенита»
Все материалы
Культура
Прийти в чувство прекрасного
«Его мозг умер, а органы изъяли для трансплантации»
Британский нейрохирург Генри Марш о трудных врачебных решениях
«Без идеологического гламура»
5 важных старых книг: выбор Алексея Варламова
Немцы Крыма поблагодарили Scooter и назвали реакцию Украины неадекватной
Макаревич и Познер подписали письмо в поддержку бывшего главы «Гоголь-центра»
Вышел диско-клип с усатыми актерами «Стражей Галактики 2» в серебряных трико
Умерла предполагаемый автор песни «Ой, мороз, мороз»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
В работе Facebook произошел очередной масштабный сбой
СМИ рассказали об окончательном решении Малахова уволиться с Первого канала
«Лысый из Brazzers» вместе с коллегами изучил претензии зрителей
Мужчин попросили перестать кадрить девушек с помощью тигров
Журналиста Fox News отстранили от работы за рассылку аморальных фотографий
Порошенко высмеяли за полет на МиГ-29
Все материалы
Ценности
«Не стоит мне грубить — я могу и ответить»
Александра Кабаева: девушка-барбер в мире суровых бородатых мужчин
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
На выставке Met Gala покажут религиозную моду
Iceberg намочил брата с сестрой из шланга
Aizel озаботился красотой покупателей
Daimler занялся летающими электромобилями
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Все материалы
Путешествия
КубачиНе «Приорой» единой
Чем по праву может гордиться Дагестан
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Большинство российских туристов отказалось платить курортный сбор
Туроператоры назвали самое популярное летнее направление для отдыха в России
Из-за атаковавшего лодку кита в Австралии пострадали четыре туриста
В Абхазии рассказали о массовых отказах туристов от поездок в республику
Котлеты, церкви, телескоп
Почему нужно бросить все и провести выходные в Тверской области
Все материалы
Из жизни
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Жим или режим?
Женщины в декрете все чаще становятся фитнес-звездами
Пытавшийся пристрелить броненосца техасец получил рикошетом пулю в лицо
Женщина искусала собаку в метро Торонто
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Две афроамериканки устроили погром в ресторане из-за холодных наггетсов
Все материалы
Быстрые и красивые машины, которых так не хватает в России
Пять «горячих» машин, от которых должен дымиться российский асфальт
10 сверхнадежных автомобилей
Машины, способные проехать 320 000 километров и больше
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
Как японцы состаривают автомобили
Новые машины из Японии, которые тюнеры превращают в старые
Компания Ferrari потеряла право на марку Testarossa
Появились первые фотографии нового седана VW Jetta
Рекорд Subaru WRX STI на Нюрбургринге показали на видео
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы