Пьяная жительница алтайского наукограда зарезала пятилетнюю дочь

Жительница города Бийск (Алтайский край), находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезала пятилетнюю дочь. Об этом в среду, 12 июля, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 11 июля в одной из квартир наукограда. Женщина нанесла дочери многочисленные ножевые ранения, после чего сообщила о случившемся своему мужу, который и обратился в полицию.

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