«Талибан» решил научить женщин убивать неверных и выходить замуж в 14 лет

Пакистанское отделение движения «Талибан» (запрещено в РФ) начало выпуск журнала для женщин, желающих приехать на джихад. Об этом сообщает The Guardian.

«Путь Хаулы», названный в честь жившей в VII веке легендарной мусульманской воительницы, призывает вступать в ряды муджахидов, научиться владеть простым оружием и гранатами. «Устраивайте тайные встречи и приглашайте сестер-джихадисток, организовывайте спортивные секции. Учитесь пользоваться простым оружием и гранатами», — говорится в первом номере издания.

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В журнале также напечатано интервью с женой Фазлуллы Хорасани, главы группировки «Техрик-е Талибан Пакистан». Она вышла замуж в 14 лет. «Я спрашиваю, почему это все кругом беспокоятся из-за ранних браков? Надо ведь понимать, что если мальчиков и девочек долго не женить, они могут стать источниками морального разложения общества», — утверждает женщина.

Опрошенные изданием эксперты сказали, что на полях боя организация в последнее время терпит поражения, потому пытается привлечь в свои ряды все новых членов.