Ямальские чиновники изучат опыт выращивания овощей в Исландии

Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) собирается изучить опыт сельского хозяйства с применением геотермальной энергии и практику муниципального управления в Исландии. Об этом сообщили ТАСС в региональном департаменте международных и внешнеэкономических связей во вторник 8 августа.

«Гости из Ямала посетят местные агропромышленные предприятия Исландии - завод по изготовлению сыра, кооператив производителей молочной продукции в Рейкьявике, рыбопромышленное производство», — отметил собеседник агентства.

В ходе официального визита российских чиновников также запланирована встреча с президентом и премьер-министром этой страны.

В департаменте рассказали о развитии сельского хозяйства в ЯНАО, на примере предприятия «Ямальские олени», которое планирует стать первым в регионе производителем мороженного и сыра, для чего уже создано фермеское хозяйство с 34-мя дойными коровами.