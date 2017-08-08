В Германии перепутали эпизоды и показали серию «Твин Пикс» на неделю раньше

Немецкий телеканал Sky по ошибке загрузил на свой стриминговый сервис четырнадцатый эпизод сериала «Твин Пикс» вместо тринадцатого. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что серия была неправильно помечена. В итоге зрители, минуя события 13-й части, увидели следующую, которая должна выйти через неделю.

Эпизод появился утром в понедельник, через некоторое время ошибку заметили и серию заменили. Однако многие успели посмотреть ее целиком.

Пользователи Twitter заподозрили, что путаница не была случайной и что режиссер Дэвид Линч таким образом поиздевался над немецкими зрителями.

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Юзеры также посетовали, что никто из тех, кому удалось посмотреть эпизод, не записал его и не выложил в сеть.

«14-ю часть "Твин Пикс" показали в Германии на неделю раньше, и ни один из зрителей не записал ее???» — возмутился @TonyHarley96.

«Твин Пикс» перезапустили спустя 26 лет после трансляции оригинальных двух сезонов. Премьера новых эпизодов состоялась в мае. Последние две серии выйдут 4 сентября.