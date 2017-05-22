В заставке нового «Твин Пикса» отказались от оригинальных кадров с табличкой

В сети появилась начальная заставка третьего сезона сериала «Твин Пикс». Ролик опубликован на YouTube-канале проекта.

В новом интро сохранилась оригинальная мелодия композитора Анджело Бадаламенти, однако изменился видеоряд.

В начале титров появляется портрет Лоры Палмер, который обычно показывали в финале серии. Затем в кадре оказывается водопад, после чего камера переносится в «красную комнату» Черного вигвама.

Создатели таким образом решили отказаться от стандартной секвенции: птица, сидящая на ветке; лесопилка; шоссе, ведущее в Твин Пикс, на обочине которого стоит табличка с приветствием и указанием количества жителей (51 201 человек).

Премьера первых двух серий третьего сезона состоялась в США 21 мая. В России серии покажут по телеканалу ТВ 3 и на сайте «Амедиатека» на следующий день.