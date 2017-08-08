Бывший вице-президент России стал кандидатом в Совфед от Новгородской области

Кандидат в губернаторы Новгородской области от ЛДПР Антон Морозов внес изменения в список кандидатур на пост сенатора, который он ранее предоставил в региональный избирком. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 8 августа.

«Ранее включенный в список Андрей Данилов заменен на Александра Руцкого. Комиссия зафиксировала эти изменения», — сообщила председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.

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Как написал в соцсетях сам Морозов, Руцкой настроен на активную работу в регионе, уточняет агентство.

3 августа избирком Новгородской области завершил регистрацию кандидатов на пост главы региона. Кроме Морозова, в выборной гонке будут участвовать еще четверо кандидатов: Андрей Никитин («Единая Россия»), Ольга Ефимова (КПРФ), Михаил Панов («Справедливая Россия») и Николай Захаров ("Патриоты России").

13 февраля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио руководителя региона главу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина.

Александр Руцкой в 1991-1993 годах занимал пост вице-президента Российской Федерации. После принятия конституции в декабре 1993 года эта должность была упразднена.