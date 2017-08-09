Четыре китайца в японской форме оскорбили память воевавших дедов

Четыре китайца в японской военной форме времен Второй мировой войны сфотографировались около склада Сыхан в Шанхае, вызвав бурю негодования в соцсетях. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Снимок появился в социальной сети Weibo (китайский вариант Twitter). «Это же открытые предатели, они безнаказанно ходят по китайской земле. Что, неужели некому вмешаться? В Германии государство разбирается с такими случаями, а почему же в Китае такого нет?» — цитирует издание один из постов.

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Личности нарушителей общественного порядка и причины их поведения установить не удалось — около склада не установлено камер видеонаблюдения. У наблюдателей, однако, есть зацепка: в одной из других соцсетей пользователь — по-видимому, один из нарушителей — написал: «Около склада Сыхана было так много народу — сделать групповое фото было невероятной удачей. За несколько секунд успели».

Сообщение сопровождалось еще несколькими снимками молодых людей в японской форме — автор уточняет, что они были в семидневной поездке по Шанхаю.

Битва за склад Сыхан — эпизод японо-китайской войны, начало финального этапа битвы за Шанхай. В ходе боев погибли около 10 китайцев и более 200 японцев, однако силы Китайской республики вынуждены были отступить.

5 августа полиция Берлина задержала около Рейхстага двух зигующих китайцев. Туристов обвинили в «использовании символики запрещенных организаций». Они были отпущены после выплаты залога в 500 евро за каждого.