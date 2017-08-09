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Жители Твери устроили похороны обрушившемуся Речному вокзалу

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Жители Твери вечером во вторник, 8 августа, стали приносить цветы и свечи к зданию частично обрушившегося Речного вокзала. Об этом сообщает Tverigrad.ru.

Горожане развесили черно-белые фотографии и рисунки здания, на которых написано «Я устал жить… Без вашей помощи я умер» и «Вы убили меня».

Здание 1938 года постройки обрушилось в ночь на 8 августа. Поврежденной оказалась часть южной стены и перекрытие второго этажа ротонды общей площадью около 400 квадратных метров. Людей в здании в момент ЧП не было, поэтому пострадавших нет.

В областном правительстве объяснили, что Речной вокзал находился в аварийном состоянии и требовал полной реставрации. По факту произошедшего была начата проверка.

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