Туристам предложили арендовать ирландский паб в сельской глуши

В деревне Аглиш на юге Ирландии туристам через сервис аренды жилья Airbnb предлагают снять паб. На это обратили внимание газеты Mirror и Daily Mail.

Несмотря на то что заведение Conroy's Old Bar уже не имеет лицензии на торговлю алкоголем, там сохранены все элементы паба — барные стулья, стойка, пивные краны, кассовый аппарат.

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Внутри также оборудована кухня, которой смогут воспользоваться гости, две спальни и душ. Здание оснащено системой отопления. Дом может принять до четырех человек за раз. Цена размещения для одного гостя — примерно 121 доллар за ночь.

Гостей также предупреждают, что бывший паб находится в сельской местности, ближайший магазин расположен примерно в шести километрах, ресторан — в десяти километрах. Так как общественный транспорт в этом районе не очень развит, туристам рекомендуют приезжать на своей или взятой напрокат машине.

Владельцы Conroy's Old Bar — супружеская пара Дейв и Эррон (Dave, Erron) — купили здание более десяти лет назад для сдачи в аренду. Они решили не избавляться от барной стойки и других элементов паба, посчитав, что это придаст объекту размещения уникальности и привлечет постояльцев.

В июле сообщалось, что на Airbnb появилось предложение об аренде фургона для путешествий, висящего на дереве на высоте четырех метров.