Троих дагестанцев задержали в Москве за изнасилование 17-летней знакомой

Трое уроженцев Дагестана, подозреваемых в изнасиловании 17-летней девушки, задержаны в столичном районе Люблино. Об этом в среду, 9 августа, Агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

В полицию доставили молодых людей от 23 до 25 лет, у одного из которых нет постоянного места жительства в городе. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей — студентки Московского финансово-юридического университета. По ее словам, дочь села в машину к своим знакомым, которые отвезли ее в квартиру и по очереди надругались над ней. После этого они забрали банковскую карту девушки и сняли с нее 61 тысячу рублей.

В марте сообщалось об изнасиловании 15-летней московской школьницы, учащейся девятого класса. По подозрению в преступлении были задержаны двое мужчин. По версии следствия, они удерживали ее в машине.