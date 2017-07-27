Низкорослый Граф Орлов на розовом велосипеде изнасиловал женщину в Сланцах

В Ленинградской области мужчина по имени Граф Орлов подозревается в изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что 26 июля в полицию города Сланцы обратилась 37-летняя женщина. Она заявила, что поздно вечером, недалеко от дома, на тропинке ее изнасиловал неизвестный.

Пострадавшая описала преступника как молодого человека ростом около 150 сантиметров. Он был одет в черный спортивный костюм и ехал на велосипеде розового цвета. Ранее женщина уже встречала этого парня.

Сотрудники полиции по горячим следам вычислили подозреваемого — им оказался 20-летний мужчина по имени Граф Орлов.

В июле в Москве было завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего Геннадия Семенова, которого следствие считает педофилом. Он на протяжении девяти лет орудовал на территории столичного района Вешняки. Его жертвами стали трое несовершеннолетних мальчиков.