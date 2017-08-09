Дом детства Дональда Трампа выставят для аренды на Airbnb

Дом в Нью-Йорке, в котором в раннем детстве жил действующий президент США Дональд Трамп, можно будет арендовать через сервис Airbnb. В особняке Jamaica Estates в районе Куинс с 5 спальнями, 15 кроватями и 2 диванами можно будет пожить за 745 долларов (примерно 44,7 тысячи рублей) с человека за ночь.

В этом доме Трамп проживал с родителями с момента своего рождения в 1946 году до тех пор, пока ему не исполнилось четыре года. Как отмечается на сайте Airbnb, богатая обстановка дома отражает ту роскошь, которая окружала будущего президента Соединенных Штатов.

Фото: Airbnb

В здании можно одновременно разместить до 20 постояльцев, там есть беспроводной интернет и кабельное телевидение. Жильцам предоставляется завтрак. В гостиной установлена вырезанная из картона фигура Трампа в натуральную величину.

Как отмечает New York Post, дом будет выставлен для аренды в пятницу, 11 августа. Один из владельцев здания, бизнесмен Майкл Дэвис (Michael Davis) выразил уверенность, что Jamaica Estates будет популярна среди отдыхающих.

«Я считаю, что это хороший вариант размещения, и это часть истории, независимо от политических пристрастий постояльцев», — полагает предприниматель.

Кандидат от республиканцев Трамп победил на выборах президента свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон в ноябре 2016 года. В январе 2017-го состоялась инаугурация главы государства.