Турецкий министр обещал ответить на запрет ввоза помидоров в Россию

Анкара не исключает, что придется принять ответные мер в отношении России за сохраняющиеся ограничения на ввоз турецких томатов и других продуктов. С таким заявлением в среду, 9 августа, выступил министр экономики страны Нихат Зейбекчи, сообщает Reuters.

Выступая перед предпринимателями в Анкаре, Зейбекчи напомнил, что проблемы, связанные с поставками турецких томатов в Россию, сохраняются. Ограничения также действуют и отношении импорта других овощей.

В понедельник глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сообщил, что Россия не готова закупать турецкие помидоры и не будет этого делать. «Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в проекты были вложены крупные частные и госинвестиции и было бы неправильно по отношению к собственным производителям возвращать турецкие помидоры в Россию.

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В конце июля вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Москва и Анкара продолжат обсуждение поставок турецких помидоров на российский рынок в ходе Измирской выставки 18 августа.

«По итогам посмотрим. Пока рано говорить, это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие телефонные», — отметил Дворкович.

При этом ранее он не исключал, что импорт помидоров из Турции может быть разрешен в некоторые сезоны для переработки, однако о больших объемах поставок речи не идет.

22 мая 2017 года Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Однако были сохранены ограничения на поставки помидоров и некоторых других овощей.

