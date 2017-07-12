Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции турецкого производителя

Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции с одного из турецких предприятий после того, как уведомил производителя о выявленных нарушениях. Об этом в среду, 12 июля, сообщает РИА Новости.

Временные ограничения введены в отношении предприятия Aynes Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi «в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС».

Ранее в этот же день надзорное ведомство предупредило турецких и новозеландских импортеров, что поставки в Россию молочной продукции могут быть ограничены из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и России.

Материалы по теме Не нужен нам овощ турецкий Кто выиграет и проиграет от отмены продовольственного эмбарго

Отмечалось, что в пяти пробах сухого молока, произведенного на одном из турецких предприятий, было выявлено превышение микробиологических показателей. В сливочном масле, произведенном на заводе в Новой Зеландии, дважды обнаружили остатки тетрациклина.

22 мая 2017 года Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. При этом ограничения в отношении поставок в Россию помидоров были сохранены.