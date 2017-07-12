В импортном молоке и масле обнаружили запрещенные вещества

Россельхознадзор предупредил турецких и новозеландских импортеров, что поставки в Россию молочной продукции могут быть ограничены. Основания — нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и России. Соответствующая информация в среду, 12 июля, размещена на сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что в пяти пробах сухого молока, произведенного на одном из турецких предприятий, было выявлено превышение микробиологических показателей. В сливочном масле, произведенном на заводе в Новой Зеландии, дважды обнаружены остатки тетрациклина.

Как констатировал Россельхознадзор, становится очевидным, что меры контроля, принимаемые ветеринарными службами этих стран, недостаточны для исправления сложившейся ситуации, а в случае продолжения нарушений поставки молочной продукции будут ограничены.

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В августе 2013 года были запрещены поставки в Россию продукции новозеландской молочной компании Fonterra. Решение было принято после того, как производитель признал, что его молочная продукция, в том числе детское питание, может быть заражена бактерией, вызывающей ботулизм.

В начале февраля 2017 года были запрещены поставки говядины и субпродуктов из Новой Зеландии после того, как российские специалисты обнаружили в говяжьей печени, ввезенной из этой страны, остаточные количества стимулятора роста рактопамина (запрещен в 160 странах мира). Это поставило под сомнение эффективность системы контроля и стало основанием для проверки всей производственной цепи Новой Зеландии.

