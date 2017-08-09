Ямал обменяется с Женевским университетом студентами

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) достигли устной договоренности с профессором Женевского университета Эриком Хесли об обмене студентами в 2018 году, передает ТАСС в среду, 9 августа.

Этот вопрос обсуждали в ходе визита в регион делегации из Швейцарии. «Целью таких обменов является изучение влияния изменений климата на окружающую среду, укрепление научных связей и развитие научного партнерства между участниками обмена», — рассказали агентству в администрации ЯНАО.

Во главе швейцарской делегации, посетившей регион, был ученый-полярник Фредерик Даг Арфст Паулсен. Ранее он был награжден президентом России Владимиром Путиным Орденом Дружбы за участие в эксперименте по погружению российских глубоководных аппаратов на дно Северного Ледовитого океана в 2007 году.

С иностранцами также обсудили проблемы развития туризма в Арктике, инвестиционных проектов и научно-исследовательской деятельности.