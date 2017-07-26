Швейцарские студенты приняли активное участие в работе АПУ

Швейцарские студенты в ходе полевой практики Арктического плавучего университета (АПУ) на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» должны рассмотреть проблему изменения климата не только с точки зрения своей специальности, но и с точки зрения другой культуры — российской. Об этом рассказал ТАСС руководитель проекта с швейцарской стороны Эрик Хесли.

«У наших университетов была идея, что недостаточно просто подготовить выпускников только по конкретной дисциплине, важно, чтобы они стали способны работать в этом глобальном мире. Для этого они должны понимать и другие страны, их культуру. Люди выходят из университета с хорошими знаниями, очень талантливые молодые люди, но они мало знают о Китае, или о России, или о Южной Африке, и считают, что глобальный мир - это мир с западными правилами, что совсем неправильно. Надо понимать и слушать, как другие работают, как подходят к решению проблем, для многих разных проектов можно смотреть на вещи с разных точек зрения»", — сказал Хесли.

На борту «Молчанова» студенты университета Женевы, университета Лозанны и Федерального политехнического университета. Это будущие журналисты, юристы, специалисты в сфере международных отношений, биологи, гидрологи. Все они проводят исследования, в основе которых тема изменения климата. Задача участников экспедиции — понять, как ее воспринимают в России.

21 июля экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) достигла самой северной точки за время своего существования, сообщил руководитель экспедиции Константин Зайков. По его словам, доступ к этим широтам стал возможным в связи с климатическими изменениями.