Израильтянина задержали в Домодедово за попытку вывезти бриллианты в себе

Сотрудники домодедовской таможни предотвратили контрабанду бриллиантов гражданином Израиля на общую сумму около 14 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте ФТС.
«В ходе проведения личного досмотра гражданина был обнаружен полиэтиленовый сверток, сокрытый внутриполостным способом. Внутри находились 17 прозрачных бесцветных камней различной формы», — говорится в пресс-релизе. Согласно заключению эксперта, обнаруженные камни — бриллианты весом от 1,1 до 3,1 карата различных форм огранки.
В ходе обысков в квартире иностранца на кухне в духовом шкафу был обнаружен тайник с несколькими десятками крупных бриллиантов. Там же нашли приспособления для тайной перевозки грузов и 340 тысяч долларов.
«В своем объяснении гражданин заявил, что покупал бриллианты в течение года в разных ломбардах Москвы и вез их в качестве подарков для членов семьи», — говорится в сообщении.
В конце июня в аэропорту Домодедово таможенники задержали гражданку Украины с 25 антикварными куклами. Стоимость незадекларированного груза составляет около 450 тысяч рублей.