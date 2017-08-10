Израильтянина задержали в Домодедово за попытку вывезти бриллианты в себе

Сотрудники домодедовской таможни предотвратили контрабанду бриллиантов гражданином Израиля на общую сумму около 14 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте ФТС.

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«В ходе проведения личного досмотра гражданина был обнаружен полиэтиленовый сверток, сокрытый внутриполостным способом. Внутри находились 17 прозрачных бесцветных камней различной формы», — говорится в пресс-релизе. Согласно заключению эксперта, обнаруженные камни — бриллианты весом от 1,1 до 3,1 карата различных форм огранки.

В ходе обысков в квартире иностранца на кухне в духовом шкафу был обнаружен тайник с несколькими десятками крупных бриллиантов. Там же нашли приспособления для тайной перевозки грузов и 340 тысяч долларов.

«В своем объяснении гражданин заявил, что покупал бриллианты в течение года в разных ломбардах Москвы и вез их в качестве подарков для членов семьи», — говорится в сообщении.

В конце июня в аэропорту Домодедово таможенники задержали гражданку Украины с 25 антикварными куклами. Стоимость незадекларированного груза составляет около 450 тысяч рублей.