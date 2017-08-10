Британские спасатели залезли внутрь смятого двухэтажного автобуса в Лондоне

Британские спасатели начали изучать автобус, пострадавший в результате столкновения c витриной магазина. Кадры с места событий публикует Ruptly.

В результате ДТП две женщины оказались зажаты на верхней палубе машины, их удалось извлечь наружу. В общей сложности пострадали десять человек. По предварительным данным, водитель автобуса потерял сознание — это и стало причиной инцидента.

26 февраля сообщалось, что в юго-восточной части Лондона автомобиль врезался в забор, предварительно протаранив толпу пешеходов. Тогда пострадали пятеро человек.