Суд признал банкротом авиакомпанию «Донавиа»

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом авиакомпанию «Донавиа». Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на картотеку судебных дел.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — отмечается в решении суда.

В январе «Аэрофлот» подал заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании банкротом дочерней компании «Донавиа». Заявление суд принял в том же месяце.

Авиакомпания «Донавиа» прекратила осуществлять полеты 27 марта 2016 года, после того, как был отозван ее сертификат эксплуатанта. «Аэрофлот» на базе своих дочерних компаний («Донавиа» и «Оренбургские авиалинии») создал нового регионального перевозчика — авиакомпанию «Россия».