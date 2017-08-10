Объем выявленных Счетной палатой нарушений в 2017 году превысил триллион

По итогам полугодия Счетная палата выявила нарушений на 1,13 триллиона рублей — больше, чем за весь 2016-й. Об этом в четверг, 10 августа, доложила президенту России Владимиру Путину глава контрольного ведомства Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Самые распространенные нарушения выявлены в сфере бюджетного и бухгалтерского учета. «Это, как правило, неотражение в отчетности фактов хозяйственной жизни», — отметила Голикова. Среди прочего она также назвала нарушения закона о бюджете, нарушения в закупках и нарушения при проведении информатизации федеральных органов.

По ее словам, в 2016 году на каждую проверку Счетной палаты приходилось в среднем 15 выявленных нарушений на сумму около 3,7 миллиарда рублей. За первое полугодие 2017-го каждое контрольное мероприятие выявляло в среднем 18 нарушений на 6,9 миллиарда рублей.

Она отметила, что эффективность работы аудиторов Счетной палаты повысилась и объяснила это модернизацией информационных систем.

В июне Счетная палата сообщила, что количество нарушений при использовании бюджетных средств в 2016 году выросло на 87 процентов, а их объем достиг 965,8 миллиарда рублей. В 2015-м объем выявленных ведомством нарушений составил 516,5 миллиарда рублей.