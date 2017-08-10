Финансы
 

Объем выявленных Счетной палатой нарушений в 2017 году превысил триллион

Перейти в «Мою Ленту»
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова

По итогам полугодия Счетная палата выявила нарушений на 1,13 триллиона рублей — больше, чем за весь 2016-й. Об этом в четверг, 10 августа, доложила президенту России Владимиру Путину глава контрольного ведомства Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Самые распространенные нарушения выявлены в сфере бюджетного и бухгалтерского учета. «Это, как правило, неотражение в отчетности фактов хозяйственной жизни», — отметила Голикова. Среди прочего она также назвала нарушения закона о бюджете, нарушения в закупках и нарушения при проведении информатизации федеральных органов.

По ее словам, в 2016 году на каждую проверку Счетной палаты приходилось в среднем 15 выявленных нарушений на сумму около 3,7 миллиарда рублей. За первое полугодие 2017-го каждое контрольное мероприятие выявляло в среднем 18 нарушений на 6,9 миллиарда рублей.

Она отметила, что эффективность работы аудиторов Счетной палаты повысилась и объяснила это модернизацией информационных систем.

В июне Счетная палата сообщила, что количество нарушений при использовании бюджетных средств в 2016 году выросло на 87 процентов, а их объем достиг 965,8 миллиарда рублей. В 2015-м объем выявленных ведомством нарушений составил 516,5 миллиарда рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Объем нарушений при использовании бюджетных средств вырос до триллиона рублей
Счетная палата уличила Венесуэлу в невыплате российского кредита
Счетная палата за год выявила нарушений почти на триллион рублей
Последние новости
СМИ сообщили о задержании в Москве банды подростков-убийц
Пассажир отсудил у российской авиакомпании 240 тысяч рублей за отмену рейса
Тела двух младенцев нашли на свалке в Свердловской области
Украинские волонтеры показали видео уничтожения зенитки ополченцев Донбасса
Боец UFC снялась обнаженной для журнала
Упавшая под поезд женщина лишилась ноги на станции метро «Пролетарская»  
Удальцов отказался участвовать в протестных акциях с Навальным
Другие материалы рубрики
Финансы00:01 9 августа

Грязная зеленая бумажка

Когда Россия распрощается с долларом
14:25Сегодня

Помидорное эмбарго России обошлось Турции в два миллиарда долларов

13:56Сегодня

Банк Англии продолжит выпускать купюры с салом вопреки протестам вегетарианцев

09:24Сегодня

ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк

Финансы10:00 1 августа

Пенсионный калькулятор

Узнать размер своих будущих выплат
13:51Сегодня

Греф предсказал взрывной рост рынка ипотеки

21:12 9 августа

Минэкономразвития предрекло падение цен на фрукты и овощи на 15 процентов

12:49Сегодня

Россияне сократили траты на походы по магазинам

Финансы10:00 1 августа

Баллы, страховка и стаж

Пройдите опрос, посвященный вашей будущей пенсии
16:5227 июля

Резервы России достигли 415 миллиардов долларов

15:01 9 августа

Австралийский банк подвергся нападкам акционеров из-за недовольства экологов

12:40Сегодня

Нефть Brent превысила 53 доллара впервые за лето

Россия
«Вейпер-гей — странный стереотип»
Вейп-евангелист о лезущих изо всех щелей электронных сигаретах
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Удальцов отказался участвовать в протестных акциях с Навальным
В Реутове покажут лучшие фильмы Международного фестиваля уличного кино
Владимир ПутинУот так уот!
Как быть ЗОЖником, если ты президент
Взрыв на базе приема металла в Чите попал на видео
Путин потребовал прекратить ерунду с платными справками для пострадавших от ЧС
Все материалы
Мир
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Британские власти признали разгул рабства в стране
Турция разблокировала Босфор
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Акция протеста против правительства Николаса Мадуро в Каракасе Много нефти, мало толку
Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
Эсминец США зашел в спорные воды у китайского искусственного острова
Все материалы
Бывший СССР
Ваши документы!
Польша провоцирует Украину и Литву имперскими амбициями
Волонтер рассказал об обмене украинских пленных на грузовик капусты
Гурбангулы БердымухаммедовТуркменский Рэмбо
Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
В Литве разоблачили попытку продать украинцев в рабство в Великобританию
Захарченко отказался инициировать перемирие в Донбассе
Слова Захарченко о новом названии Украины объяснили отсутствием образования
Под Алма-Атой во время учебного полета разбился двухместный самолет
Все материалы
Финансы
Грязная зеленая бумажка
Когда Россия распрощается с долларом
Объем выявленных Счетной палатой нарушений в 2017 году превысил триллион
Помидорное эмбарго России обошлось Турции в два миллиарда долларов
Банк Англии продолжит выпускать купюры с салом вопреки протестам вегетарианцев
ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк
Греф предсказал взрывной рост рынка ипотеки
Минэкономразвития предрекло падение цен на фрукты и овощи на 15 процентов
Все материалы
Бизнес
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Жесткая посадка
Отмена чартерных авиаперевозок чревата резким подорожанием турпутевок
Суд признал банкротом авиакомпанию «Донавиа»
Россия попросила Минфин США разрешить поставки Superjet в Иран
Австрийская OMV перечислила 200 миллионов евро на «Северный поток-2»
В «Роснефти» раскрыли подробности судебной тяжбы с «Системой»
Все материалы
Силовые структуры
Вид сверху: российский самолет-разведчик облетел Пентагон
Зачем ему понадобилась штаб-квартира ЦРУ и гольф-клуб Трампа
Не на тех напали
Как преступники нарываются на неприятности, выбирая не ту жертву
Схватки с конвоем
Зачем детей отправляют за решетку к родителям
Убийц пяти человек под Хабаровском приговорили к пожизненным срокам
США подарят Эстонии два польских самолета
После взрыва на металлобазе в Чите найдены боевые части зенитных ракет С-200
Пентагон объяснил полет российского военного самолета над Белым домом
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
Tesla испытает беспилотную электрофуру
ДНК превратили в компьютерный вирус
Раскрыты причины исчезновения индейцев-математиков
У Кита нашли четыре двойника Земли
Все материалы
Спорт
Запрещенный укол
Пока россиян ловят на допинге, европейцы и американцы безнаказанно его принимают
Боец UFC снялась обнаженной для журнала
Морис Квителашвили«Мы всегда ладили с Липницкой»
Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
Футбольная фанатка из Аргентины попросила «Зенит» купить ее
Футболист Тарасов позвал игрока «Рубина» на мужскую разборку в ресторан
Умершим на матче в Казани фанатом оказался судья Верховного суда Татарстана
Отсидевший за сексуальное насилие Емельяненко пожелал бить иностранцев
Все материалы
Культура
Без ума от вас
22 книги о сумасшедших
Покажи мне Зизу
Зидан, Матерацци и футбол как комедия: божественная, безумная, русская
Приход и привод
Зачем полиция налетела на посетителей самого модного клуба Москвы — «Рабицы»
Покончившему с собой лидеру Soundgarden поставят памятник в Сиэтле
Билл Мюррей два раза подряд сходил на мюзикл «День сурка» и обещал прийти еще
Metallica спела песню Рианны и саундтрек «Русалочки»
«Матильде» выдали прокатное удостоверение
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Репортаж о псах-серферах навеял на ведущего скуку
Загадочный парень в деловом костюме в джакузи «познал» Tinder
Петербургским чиновникам понадобились спиннеры из «качественного пластика»
Репортера затравили за насмешку над интересом мусульманок к эротичному белью
Все материалы
Ценности
«Раньше я мечтал кататься на Rolls-Royce, сейчас — на доске»
За что борется и в чем побеждает рэпер Тимати
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке
Дизайнеры аксессуаров вывели моделей с сумками на миланские крыши
Клиенты Vans займутся дизайном кед самостоятельно
Американцы разработали инновационные сумки
Московские дизайнеры оденут серфингисток в лаконичные купальники
Все материалы
Путешествия
Гну, овца и Бату Тара
Самые красивые тревел-фото за последние 15 лет
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Пассажир отсудил у российской авиакомпании 240 тысяч рублей за отмену рейса
СМИ рассказали о ни разу не летавшей в качестве пассажира девушке-пилоте
Первый иностранец прибыл на Дальний Восток по электронной визе
Российские туристы предпочли фитнес в отеле вкусной еде
Интерес россиян к отдыху на Кубе вырос на 254 процента
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
Пытавшийся прогнать ос канадец поджег собственный дом
Японцы научили шимпанзе играть в «камень, ножницы, бумага»
Американский вор не спустил воду в унитазе и поплатился за это свободой
Имущество «танцующего миллионера» арестовали
Все материалы
Самые зрелищные полицейские погони
Как взрослые играют в салочки с жесткими последствиями
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Самые популярные китайские внедорожники в России
Какие «проходимцы» из Поднебесной лучше всего продавались в РФ в 2017-м
Тест: неизвестные факты про автомобили
Гадаем над сложными ответами на простые вопросы
BMW показала новый маленький кроссовер
Mitsubishi построила минивэн с 20-сантиметровым клиренсом
Представлен роскошный китайский внедорожник на восемь мест
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы