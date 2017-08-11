Bang & Olufsen разорит аудиофилов на 37 тысяч долларов

Датская фирма Bang & Olufsen представила новую аудиоколонку BeoLab 50. Корпус напольных динамиков выполнен из алюминия и декорирован дубовыми вставками. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Колонки работают со специальной системой Active Room Compensation, которая компансирует отражение звука от стен в комнате или от предметов мебели. Цена за пару таких динамиков — 37 тысяч долларов.

Bang & Olufsen — датская компания, специализирующаяся на производстве дорогостоящих аудио- и видеосистем и телефонов класса Hi-End. Штаб-квартира располагается в Струере.

Среди новинок марки — модель акустической системы BeoSound Shape. Конструкция состоит из нескольких шестиугольных панелей, напоминающих пчелиные соты. В базовый комплект входит 8 панелей, при желании их количество можно увеличить. Цены начинаются от 4200 долларов.